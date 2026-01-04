به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ۱۳ پرونده مربوط به احتکار کالاهای اساسی (روغن، قند و شکر، برنج، رب گوجه فرنگی، ماکارونی) به ارزش حدود ۳۶ میلیارد ریال در ۹ ماهه امسال در این استان کشف و ثبت شده است.

بخشعلی بیاتی افزود: در این مدت ۶۳ هزار و ۷۵۱ مورد بازرسی از انبارها، مراکز نگهداری کالاها، مراکز توزیع و بنگاه‌ های اقتصادی خراسان رضوی انجام گرفته که منجر به تشکیل ۱۰ هزار و ۲۰۳ پرونده به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال شده که به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

وی اظهار کرد: کالاهای مصداق احتکار ۱۲ گروه کالایی شامل «مواد غذایی، خودرو و لوازم آن، خانگی و الکترونیکی، شوینده و بهداشتی، مواد پروتئینی، سلولزی، پتروشیمی و کودهای شیمیایی، مصالح ساختمانی، فولادی و معدنی، دخانیات، نهاده های دامی و همچنین دارو» هستند که در صورت عرضه نشدن آن توسط فعالان اقتصادی تخلف احتکار به شمار می‌ رود.

معاون اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه آرد نیز در این مدت ۱۵۴ مورد بازرسی از سطح مراکز عرضه تولید و عرضه آرد استان انجام گرفته که منجر به تشکیل ۱۱۸ پرونده تخلف به ارزش ۱۵۳ میلیارد ریال شده است.

بیاتی اضافه کرد: در حوزه نان نیز چهار هزار و ۵۹۴ مورد بازرسی از سطح نانوایی‌ های خراسان رضوی انجام گرفته که منجر به تشکیل ۶۷۹ پرونده تخلف به ارزش ۷۶ میلیارد ریال شده است.

وی گفت: در شرایط کنونی نظارتها بر سطح عرضه کالاها در خراسان رضوی تشدید شده، به طوریکه تمرکز نظارتها بیشتر بر انبارها و مراکز توزیع کالا در حاشیه شهر است.