مهدی لطفی‌کار گفت: از مردم فهیم شهرستان ایوان بابت صبر و همراهی‌اشان تشکر می‌کنم؛ این رفتار مسئولانه نشان از درک بالای اجتماعی و سیاسی آنان دارد.

امنیت و آرامش عمومی، خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دادستان شهرستان ایوان در جلسه معتمدان، بازاریان و اصناف این شهرستان در محل فرمانداری؛ با قدردانی از صبر و متانت مردم ایوان در مواجهه با مسائل اخیر؛ نسبت به هرگونه سوءاستفاده از اعتراضات مسالمت‌آمیز هشدار داد.

وی با اشاره به هوشیاری و بصیرت مردم ولایت‌مدار ایوان با قدردانی از صبوری و همراهی مردم این شهرستان اظهار کرد: نتیجه اغتشاش و تخریب اموال عمومی جز آب ریختن به آسیاب دشمن و سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی جامعه، نتیجه‌ای در پی ندارد.

وی افزود: حساب کسانی که به وضعیت سخت اقتصادی اعتراض دارند با بدخواهان و اغتشاشگران جداست و با این دسته از افراد، برخورد جدی می‌شود.