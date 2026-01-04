بارش‌های اخیر مزارع زیر کشت محصولات پاییزه به ویژه گندمزار‌های گلستان را سبز کرد و امید در دل کشاورزان برای داشتن سالی پر بار جوانه زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مزارعی که تا چندی پیش زیر سایه کم‌بارشی قرار داشتند، امروز با طراوتی چشم‌نواز سر از خاک برآورده‌اند و یادآور سبزه‌های نوروزی‌اند.

بسیاری از کشاورزانی که در آغاز فصل به دلیل نگرانی از خشکسالی قصد کشت نداشتند، اکنون با دلگرمی به زمین بازگشته‌اند تا گلستان همچنان جایگاه خود را به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده گندم کشور حفظ کند.

امسال بر اساس الگوی کشت، سطح تعیین شده برای کشت گندم در استان ۵۰۰ هزار هکتار است.