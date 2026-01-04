تیم‌های استقلال مشهد، شهداب جوان بافق، پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه به دیدار نهایی هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی در دو گروه راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی که از شنبه ۱۳ دی در دو گروه و به میزبانی باشگاه شهداب بافق یزد و باشگاه فرهنگی ورزشی پارس جنوبی عسلویه آغاز شده است، امروز (یکشنبه ۱۴ دی) با ۱۰ دیدار دیگر پیگیری شد.

در پایان مرحله نیمه نهایی تیم‌های استقلال مشهد، شهداب جوان بافق، پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه به دیدار نهایی هفته چهارم لیگ برتر ساحلی راه یافتند تا فولادی‌ها پس از سه قهرمانی متوالی این هفته به دلیل شکست مقابل استقلال مشهد در دیدار رده‌بندی به میدان بروند.

نتایج کامل دیدار‌های امروز در دو گروه مسابقات به شرح زیر است:

گروه اول

شهداب بافق صفر – استقلال مشهد ۲ (۲۸ بر ۲۶ و ۲۱ بر ۱۸)

شهداب جوان بافق ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۵)

شهداب بافق صفر – پاس آق قلا ۲ (۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۱)

نیمه‌نهایی

فولاد هرمزگان یک – استقلال مشهد ۲ (۲۱ بر ۱۹، ۲۱ بر ۱۳ و ۱۳ بر ۱۵)

پاس بندر ترکمن صفر – شهداب جوان بافق ۲ (۱۳ بر ۲۱ و ۱۷ بر ۲۱)



گروه دوم

کیش صفر – شهرداری مراغه ۲ (باخت فنی عدم حضور)

رازین پلیمر تهران ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱٠ و ۲۱ بر ۱۲)

کیش صفر – سمنان ۲ (باخت فنی عدم حضور)

نیمه نهایی

پیکان بندر دیر ۲ – رازین پلیمر تهران صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۹)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – شهرداری مراغه یک (۱۹ بر ۲۱ و ۲۲ بر ۲٠ و ۱۵ بر ۷)

برنامه دیدار‌های رده‌بندی و فینال این هفته لیگ برتر ساحلی که فردا (دوشنبه ۱۵ دی) برگزار می‌شود به شرح زیر است:

گروه اول

ساعت ۱۰:۳۰، دیدار رده‌بندی: فولاد هرمزگان – پاس بندر ترکمن

ساعت ۱۱:۳۰، فینال: استقلال مشهد – شهداب جوان بافق

گروه دوم

ساعت ۹:۳۰، دیدار رده‌بندی: رازین پلیمر تهران – شهرداری مراغه

ساعت ۱۰:۳۰، فینال: پیکان بندر دیر – پارس جنوبی عسلویه

رضا یزدان‌پرست، پویان اکبری، سیدمحسن عبدالهی موسوی، علیرضا صفری زاده و حمید احمدیان داوران قضاوت کننده در دیدار‌های گروه دوم این مسابقات از عسلویه هستند.

همچنین اکبر مسیبی، سهراب خسرویانی، رضا زلفی، مسعود روحی و یاسین محمدی در مسابقات هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی در یزد قضاوت مسابقات را برعهده دارند.