به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار بردسکن گفت: نخستین نیروگاه خورشیدی تجمیعی کشاورزی در کشور با ظرفیت ۳ مگاوات در شهرستان با مشارکت بیش از ۵۷ چاه کشاورزی و هزار و ۷۰۰ نفر بهره بردار کشاورزی احداث شد.

محمدجواد صفرنژاد افزود: در فصل یکم رویداد انرژینو با عنوان رویش با اشاره به اینکه بردسکن با جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر و وسعتی بیش از هفت هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع سومین شهرستان در سطح خراسان رضوی است که به فاصله ۲۷۵ کیلومتری مرکز این استان قرار دارد.

وی ادامه داد: میزان مصرف انرژی در حوزه برق در شهرستان در پیک بار ۵۴ مگاوات است که بیش از ۴۵ درصد این مصرف را حوزه کشاورزی به خود اختصاص داده و ۲۴ درصد آن را حوزه صنعت و معدن در برگرفته است.

فرماندار بردسکن گفت: با توجه به مشکلاتی که در حوزه کشاورزی به ویژه در زمان‌های قطع برق، مردم بردسکن با آن رو به رو هستند، به مدد کشاورزان این شهرستان و به واسطه فرهنگ سازی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده است، توانستیم بیش از ۲۰۰ نیروگاه خورشیدی را با مشارکت ۶ هزار و ۹۸۰ نفر از کشاورزان به وارد مدار کنیم.

صفرنژاد با اشاره به اینکه در بردسکن حدود ۳۴۰ تا چاه کشاورزی وجود دارد که مجهز به نیروگاه خورشیدی است، افزود: در آینده‌ای نزدیک سایر چاه‌های کشاورزی هم به نیروگاه خورشیدی مجهز خواهند شد و بردسکن اولین شهرستان در کشور است که چاه کشاورزی مجهز به نیروگاه خورشیدی را دارد و اولین چاه کشاورزی مجهز به نیروگاه خورشیدی نیز در خرداد ماه ۱۴۰۳ وارد مدار شده است.

وی ادامه داد: اولین روستایی که در کشور تمام چاه‌های کشاورزی آن مجهز به نیروگاه خورشیدی شده، روستای عظیم آباد بردسکن است.

