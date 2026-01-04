پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: بیش از ۱۹۱ هزار تن گوشت مرغ و ۱۱ هزار تن گوشت قرمز سالم پس از نظارتهای دقیق بهداشتی وارد بازار مصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمزه آقاپور کاظمی با تشریح عملکرد نظارتی این ادارهکل گفت: نظارت بهداشتی دامپزشکی در تمامی کشتارگاههای دام و طیور استان بهصورت تماموقت و دقیق انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای سال تا آخر آذرماه، ۱۰۴ میلیون و ۴۱۹ هزار قطعه طیور در کشتارگاههای تحت نظارت ذبح شد که از این میزان، ۱۹۱ میلیون و ۸۹۲ هزار کیلوگرم گوشت مرغ سالم استحصال و روانه بازار شد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به کشتار دامهای سبک و سنگین، گفت: طی این مدت ۱۸۰ هزار و ۲۱۱ رأس گوسفند و بره، ۴۰ هزار و ۵۳۱ رأس بز و بزغاله و ۳۵ هزار و ۷۲۶ رأس گاو و گوساله در کشتارگاههای استان کشتار شد که در مجموع ۱۱ میلیون و ۲۷۳ هزار کیلوگرم گوشت قرمز سالم از آنها به دست آمد.
آقاپور کاظمی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دامپزشکی، افزود: حساسیت بالا در کنترلهای بهداشتی موجب ضبط و معدومسازی ۷۲۷ هزار و ۷۰۲ قطعه لاشه طیور و بخشی از لاشه دامها به وزن ۸۲ هزار و ۸۸۹ کیلوگرم به دلیل عدم انطباق با معیارهای بهداشتی شد.
وی در پایان گفت: ادارهکل دامپزشکی مازندران با نظارت میدانی مستمر، نمونهبرداریهای آزمایشگاهی و کنترل مراحل پیش و پس از کشتار، همواره در خط مقدم تأمین سلامت فرآوردههای خام دامی قرار دارد و این نظارتها بدون اغماض ادامه خواهد داشت.