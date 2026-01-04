به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی گفت: از مجموع دو میلیون و ۸۹۹ هزار نفرجمعیت واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی در استان، بیش از ۹۹.۵ درصد یعنی دومیلیون و ۸۸۴ هزار نفرثبت‌نام خود را انجام داده‌اند و تاکنون کارت ملی هوشمند برای دو میلیون و ۶۶۴ هزار نفر در استان صادر شده است که حدود ۹۲ درصد از جمعیت واجد شرایط را شامل می‌شود.

سعید احمدی افزود: با توجه به رصد صورت گرفته، بیش از ۱۳ هزار قطعه کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان استان انباشت شده که شهروندان می‌توانند با مراجعه به این دفاتر، کارت هوشمند خود را دریافت کنند.

احمدی اظهار کرد: استفاده از کد دستوری #۶۰۹۰*۴* یا مراجعه به سایت ncr.ir و سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir راه‌های اطلاع از وضعیت کارت هوشمند ملی به شمار می‌رود که شهروندان می‌توانند به سهولت از آنها استفاده کنند.

وی، با اشاره به انجام خدمات فناوارانه نوین سازمان ثبت احوال در استان گفت: پیاده سازی سامانه هدا برای احراز هویت برخط متقاضیان درفضای مجازی و اخذ خدمات به صورت غیرحضوری، صدور گواهی الکترونیکی انحصار وراثت، پیاده سازی گواهی الکترونیکی ولادت، ثبت ولادت و صدور هوشمند شناسنامه نوزاد ازطریق مراجعه والدین به سامانه سهیم و تأیید اطلاعات هویتی نوزاد و همچنین انتخاب نام فرزند از این طریق، صدورهوشمند گواهی الکترونیکی وفات، صدور هوشمند گواهی الکترونیک وضعیت تأهل (گواهی تجرد) از جمله این خدمات به شمار می‌رود.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی اضافه کرد: همچنین مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان سازمان ثبت احوال کشور به شماره ۱۵۱۰ راه اندازی شده که در راستای دسترسی آسان، پاسخگویی سریع، افزایش رضایتمندی، کاهش مراجعات حضوری و ارتباط مستقیم با کارشناسان در خدمت شهروندان در نقاط مختلف استان است.