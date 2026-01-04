به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آزاده بلند نظر دبیر کتابخانه‌های عمومی کشور درسیرجان گفت:ما در حال حاضر در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور چهار هزار و دویست و بیست و نه نقطه خدمت داریم که خدمات مختلف کتابخانه‌ای و خدمات فرهنگی و آموزشی ما از طریق این نقاط خدمت ارائه می‌شود که از این چهار هزار و دویست و بیست و نه نقطه خدمت هشتصد نقطه خدمتمان در مناطق روستایی هستند و پانصد نقطه خدمتمان توسط شصت و هفت کتابخانه سیار پوشش داده می‌شود.

وی افزود:مشخصا کتابخانه‌های سیار ارزش افزوده زیادی را برای ما ایجاد می‌کنند و، چون می‌توانند در چندین نقطه خدمت ارائه خدمت کنند و بر اساس نیاز جامعه محلی کتاب‌ها را به آن مکان مورد نظر برسانند و بیشترین تعداد نقاط خدمت ما در یک کتابخانه سیار در یزد هست که یک خودرو چهارده نقطه خدمت رو پوشش می‌دهد.

وی بیان کرد: امیدواریم با مساعدت خیرین و مسئولین استانی و بالاخره با همت خود نهاد ما بتوانیم در استان کرمان هم از این ظرفیت استفاده کنیم و مناطق فاقد کتابخانه رو با کتابخانه‌های سیار و خودرو‌های سیار پوشش دهیم.

بلند نظر در مورد نیاز کشور به کتابخانه‌های جدید اظهار داشت: قاعدتا از استاندارد‌های کلی، عقب هستیم ولی در حال توسعه هستیم از طریق گسترش کتابخانه‌های سیار سعی در افزایش نقاط خدمت داریم، اما از طریق خودرو‌های سیار در حال افزایش تعداد نقاط خدمت هستیم و در تلاش هستیم پروژه‌های ناتمام سال‌های گذشته را به اتمام برسانیم و هم اعتبار جذب کنیم و امسال حدود نه دهم درصد به فضای کتابخانه کشور افزوده شده است.