در شرایط تداوم فشارهای اقتصادی و با هدف تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم و افزایش ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد کشور، طرح جامع حمایتی دولت مشتمل بر ۱۵ ماده رسماً وارد مرحله اجرا شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان تأکید رئیسجمهور بر نظارت لحظهای، ثبات بازار و صیانت از قدرت خرید مردم است
، آییننامه اجرایی این طرح امروز یکشنبه ۱۴ دیماه در جلسهای عالیرتبه با حضور رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزرا و اعضای اقتصادی کابینه و استانداران سراسر کشور به صورت بر خط مورد بررسی نهایی قرار گرفت.
به موجب اجرای این طرح در مرحله اول و به صورت علی الحساب به ازای ۹۰ میلیون شهروند ایرانی و به مدت ۴ ماه مبلغ یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا اختصاص خواهد یافت.
رئیس جمهور تأکید کرد که سیاست دولت در این طرح، نه حذف یارانه و کاهش آن، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی است. بهگونهای که هر میزان افزایش قیمت احتمالی، به طور کامل جبران و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.