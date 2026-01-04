پخش زنده
امروز: -
رییس فوریتهای پزشکی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در اغتشاشات اخیر به ۵ دستگاه آمبولانس اورژانس خسارتهای شدیدی وارد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گمار با اشاره به اینکه یکی از آمبولانسها از شهرستان کبودراهنگ به همدان بیمار حمل میکرد افزود: ۴ دستگاه دیگر مربوط به شهرستان همدان بود که در حال اعزام به محل و یا انتقال بیماران به مراکز درمانی بود که از سوی اغتشاشگران خسارات دیدند.
او تصریح کرد: به هیچ یک از کارکنان اورژانس صدمات جانی وارد نشده است، اما از سوی اغتشاشگران مورد تهدید قرار گرفتهاند.
همچنین در اغتشاشات اخیر در همدان به مبلمان شهری، تجهیزات انتقال برق و تابلوهای راهنمایی و رانندگی خسارت وارد شده است.