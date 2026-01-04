پخش زنده
امروز: -
در راستای صیانت از تنوع زیستی، یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اجرای گشت های مستمر با متخلفان حوزه حیاتوحش برخورد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس زارع رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست استان با اشاره به جزئیات این اقدامات گفت: طی هفته گذشته، مأموران یگان موفق به کشف و ضبط ۴۰ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در شهرستانهای بابل، بابلسر، آمل، محمودآباد، نکا، عباسآباد، کیاسر، سوادکوه، چالوس و کلاردشت و همچنین در پناهگاههای حیاتوحش دشتناز و سمسکنده شدند.
وی افزود: همچنین در جریان این عملیاتها، ۶۱ رشته دام هوایی صید پرندگان به همراه ۴۴ عدد پایه دام جمعآوری و معدوم شد و ۲ جایگاه استقرار شکارچیان غیرمجاز در محدوده دابودشت آمل تخریب شد که نقش مهمی در پیشگیری از تداوم تخلفات داشته است.
زارع با اشاره به کشفیات مربوط به حیاتوحش اظهار داشت: در این بازه زمانی، لاشه ۹۸ قطعه پرنده وحشی از جمله کبک و پرندگان آبزی، لاشه ۵ رأس گراز وحشی، ۳ قطعه ماهی قزلآلا و یک دستگاه قلاب ماهیگیری غیرمجاز (لانسر) از متخلفان کشف و ضبط شد.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با قدردانی از تلاش شبانهروزی محیطبانان تأکید کرد: برخورد قاطع با متخلفان شکار و صید و تخریب زیستگاهها با جدیت ادامه دارد و از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت گزارش دهند.