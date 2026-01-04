به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس زارع رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست استان با اشاره به جزئیات این اقدامات گفت: طی هفته گذشته، مأموران یگان موفق به کشف و ضبط ۴۰ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در شهرستان‌های بابل، بابلسر، آمل، محمودآباد، نکا، عباس‌آباد، کیاسر، سوادکوه، چالوس و کلاردشت و همچنین در پناهگاه‌های حیات‌وحش دشت‌ناز و سمسکنده شدند.

وی افزود: همچنین در جریان این عملیات‌ها، ۶۱ رشته دام هوایی صید پرندگان به همراه ۴۴ عدد پایه دام جمع‌آوری و معدوم شد و ۲ جایگاه استقرار شکارچیان غیرمجاز در محدوده دابودشت آمل تخریب شد که نقش مهمی در پیشگیری از تداوم تخلفات داشته است.

زارع با اشاره به کشفیات مربوط به حیات‌وحش اظهار داشت: در این بازه زمانی، لاشه ۹۸ قطعه پرنده وحشی از جمله کبک و پرندگان آبزی، لاشه ۵ رأس گراز وحشی، ۳ قطعه ماهی قزل‌آلا و یک دستگاه قلاب ماهیگیری غیرمجاز (لانسر) از متخلفان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان تأکید کرد: برخورد قاطع با متخلفان شکار و صید و تخریب زیستگاه‌ها با جدیت ادامه دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت گزارش دهند.