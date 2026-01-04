افتتاحیه پنجمین دوره جشنواره علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت، گرامیداشت میلاد حضرت علی (ع) و تکریم روز پدر با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزای صدا وسیما، در این مراسم، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروز شاهد تحول در جهان اسلام و غیراسلام هستیم. اندیشه‌های مسلمانان جهان به سمت علوی شدن گرایش دارد. امروز در شرایطی که حاکمان اسلامی در بند طاغوت هستند، این پیروان علی (ع) هستند که از اسلام دفاع می‌کنند و مقابل اسرائیل ایستاده‌اند.

میرمجید سیدقریشی افزود: خداوند وعده پیروزی داده است. دشمنان تحریم می‌کنند تا ملت ما را از هم بپاشند و می‌گویند ببینید حکومت چه کار کرد؟ هر کاری که می‌توانستند انجام دادند، اما ما ایستادیم.

دبیر جشنواره علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت با اشاره به محور‌های برگزاری جشنواره گفت: ۲۵ اسفند سال گذشته، شهید دکتر طهرانچی ۹ محور برای جشنواره تعیین کرد. علی‌رغم فقدان دانشمند شهید، مجموعه تلاش واحد‌های استانی و سازمان مرکزی باعث شد همه ۹ محور تا حد توان پیگیری شود.

سیدجواد جعفری با بیان اینکه امروز پرچمی را که شهید دکتر طهرانچی برافراشت به دستان توانمند دیگری سپرده‌ایم، گفت: در ۲۳ خرداد آن حادثه غم‌انگیز اتفاق افتاد و دانشگاه داغدار شد و این فضا روی جشنواره تاثیر گذاشت، اما برای برون رفت از این شرایط خدمت دکتر رنجبر رسیدیم؛ رئیس دانشگاه با وجود مشغله فراوان برای ادامه راه جشنواره با قوت بیشتر تلاش کرد.

گفتنی است در پایان مراسم از جمعی از آقایان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی که در حوزه‌های مختلف عملکرد برجسته‌ای از خود نشان داده بودند، با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی به عمل آمد.