یک پدر بابلی با اهدای کلیه خود، جان دوباره‌ای به دختر ۸ ساله‌اش بخشید و فصل تازه‌ای از ایثار و عشق پدرانه را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یک پدر بابلی با اهدای کلیه خود، جان دوباره‌ای به دختر ۸ ساله‌اش بخشید و این عمل موفق پیوند در بیمارستان شهید بهشتی بابل انجام شد.

هلیا، دختر ۸ ساله‌ای که برای انجام یک چکاپ ساده به مراکز درمانی مراجعه کرده بود، پس از بررسی‌های پزشکی به نارسایی کلیه مبتلا تشخیص داده شد و روند درمان او به دیالیز و انتظار برای پیوند کلیه انجامید.

در این شرایط، پدر خانواده بدون تردید تصمیم گرفت کلیه خود را به دخترش اهدا کند تا تنها راه نجات فرزندش عملی شود.

این پدر بابلی، عیسی گرائیلی، دارای دو فرزند است؛ پسری ۱۵ ساله و دختری ۸ ساله به نام هلیا که اکنون زندگی دوباره‌اش را با کلیه پدر آغاز کرده است.

عمل پیوند کلیه با تلاش و تخصص دکتر اباذر اکبرزاده پاشا و تیم درمان، در بیمارستان شهید بهشتی بابل با موفقیت انجام شد؛ اقدامی که بار دیگر پیوند علم پزشکی و عشق انسانی را در نجات جان یک کودک به تصویر کشید.