این طرح مشتمل بر ۱۵ ماده، با هدف تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم و افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور، به‌طور رسمی وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مرحله اجرایی «طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی» با هدف تثبیت شرایط اقتصادی و تضمین دسترسی اقشار مختلف جامعه به سبد معیشتی اساسی، به‌طور رسمی کلید خورد. این طرح محوری که در ۱۵ ماده تدوین شده است، بر دو محور اصلیِ «بهبود معیشت شهروندان» و «افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ملی» تمرکز دارد.

بر اساس اعلام رسمی، در گام نخست اجرای این بسته حمایتی، ۸۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی به صورت علی‌الحساب، اعتبار خرید کالا دریافت خواهند کرد. این اقدام به عنوان یکی از مهم‌ترین بسته‌های حمایتی دولت در سال جاری، برای اطمینان از امنیت غذایی و تقویت قدرت خرید خانوارهای نیازمند طراحی شده است.