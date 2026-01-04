به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در بستر پویای حیات سیاسی یک جامعه، احزاب سیاسی به عنوان شریان‌های اصلی تبادل ایده و سامان‌دهی خواست‌های عمومی، نقشی کلیدی و چندوجهی در فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا ایفا می‌کنند.

این نقش فراتر از رقابت صرف برای کسب کرسی‌هاست و به عمق فرآیندهای دموکراتیک و حکمرانی محلی نفوذ می‌کند.

احزاب با تمرکز بر مسایل کلان و خرد شهری و روستایی، مانند حمل و نقل، محیط زیست، توسعه پایدار، مدیریت پسماند و عدالت فضایی، به تبیین گفتمان‌های رقیب می‌پردازند.

آنها انتخابات را از حالتی تشریفاتی و قبیله‌ای به عرصه‌ای برای رقابت برنامه‌ها و ایده‌ها ارتقا می‌دهند، بر کیفیت نامزدها می‌افزایند، مشارکت را نهادینه می‌کنند و ضامنی برای پاسخگویی و تداوم مدیریت شهری و روستایی می‌شوند.

انتخابات شورا در پرتو فعالیت احزاب زنده و مسئول، نه تنها یک رویداد، که فرآیندی مستمر برای بهبود حکمرانی محلی و تجلی دموکراسی مشارکتی است.