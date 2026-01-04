سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: چین از آمریکا می‌خواهد، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را فورا آزاد کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از پکن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به گزارش های رسانه ها درباره وضع مادورو و همسرش گفت: پکن نگرانی جدی خود را از اقدام امریکا در ربودن مادورو و همسرش ابراز کرده است.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه چین، این اقدام آمریکا نقض آشکار قوانین بین المللی، هنجارهای اساسی در روابط بین الملل و اهداف و اصول منشور سازمان ملل است.

پکن همچنین از واشنگتن خواست، امنیت شخصی مادورو و همسرش را تضمین و آنها را فورا آزاد کند.