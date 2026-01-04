به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در چند روز گذشته که اعتراضات مردم با طراحی دشمنان تبدیل به اغتشاشات شده است، برخی افراد دست به شرارت زده اند و با ایجاد ناامنی به دنبال انحراف در این اعتراضات داشتند که در همین زمینه سربازان سازمان اطلاعات نیروی انتظامی در چند روز گذشته مقدار قابل توجهی از سلاح های سرد، بمب های دست ساز ، مشروبات الکلی، مواد مخدر و پلاک های سرقتی خودرو از اراذل و اوباش کشف و ضبط کردند.