مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرد مهاجمی که در ناآرامی‌های اخیر شیراز با کپسول آتش‌زا به مأمور پلیس حمله کرده و جان او را به خطر انداخته بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در این گزارش آمده است: این فرد شب گذشته در بولوار دکتر شریعتی (معالی آباد) با اقدام خطرناک خود باعث سوختگی مأمور پلیس شد اما با واکنش سریع نیروهای انتظامی بازداشت شد.

در بازرسی اولیه از فرد مذکور، یک قبضه سلاح سرد و یک عدد کپسول اطفای حریق که با بنزین پر شده بود کشف شد.

همچنین وی به اقدام خود علیه پلیس و همکاری با آشوبگران اعتراف کرد.

پلیس از مردم و به ویژه جوانان درخواست کرد با کنترل هیجانات از تجمع و همراهی با اغتشاشگران بپرهیزند.