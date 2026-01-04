پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳۶ هزار کیلومتر راه اصلی و روستایی در آذربایجانغربی برفروبی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری وحملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: در ۱۰ روز گذشته و در پی بارش برف و در برخی مواقع وقوع کولاک ۲۷ هزار و ۱۸۵ کیلومتر برف روبی در راههای اصلی و فرعی برفروبی انجام شده است.
ارسلان شکری، با بیان اینکه از مجموع راههای برفروبی شده ۹ هزار و ۱۷۵ کیلومتر مربوط به راههای روستایی استان بوده است، افزود: برای اجرای این عملیات زمستانی، ۴۲۵ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری در محورهای مختلف استان به کار گرفته و بیش از ۲۰ هزار تن شن و ماسه مصرف شد.
شکری تصریح کرد: عوامل راهداری استان علاوه بر بازگشایی محورها، نسبت به اسکان اضطراری ۳۰۰ نفر از مسافران و شهروندان اقدام و چهار هزار و ۱۲۴ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کردند.
شکری، با اشاره به اینکه در این بازه زمانی نزدیک به چهار هزار بار راههای روستایی مسدود شده بر اثر برف و کولاک مکرراً و درچندین نوبت بازگشایی شد، گفت: همچنین در این مدت ۷۷ هزار و ۱۰ تماس تلفنی مردمی با سامانه ۱۴۱ استان ثبت شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی اضافه کرد: ضمن تداوم آمادگی راهداران، از هماستانیها و رانندگان درخواست میشود پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع یافته و تجهیزات ایمنی و زمستانی همراه داشته باشند.