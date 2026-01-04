تیم فولاد هرمزگان با برتری مقابل ملوان بندرانزلی، عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی امید‌های کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز خلیج فارس، در روز پایانی مرحله نهایی این پیکارها، امروز (۱۴ دی) تیم فولاد هرمزگان با برتری ۳ بر صفر برابر ملوان بندرانزلی با سه برد متوالی و کسب ۷ امتیاز قهرمان این رقابت‌ها شد.

سروش نادری، ابوالفضل ظهوری و آرشام قلندری برای فولاد هرمزگان موفق به گلزنی شدند.

البته تیم ملوان بندرانزلی در تایم سوم مسابقه، با وجود باخت ۳ بر صفر و بدلیل اعتراض به نحوه قضاوت تیم داوری زمین مسابقه را ترک کرد.

بیشتربخوانید: شکست شناورسازی قشم در لیگ دسته اول

همچنین تیم گلساپوش یزد و شاهین خزر رودسر عناوین دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند.

مرحله نهایی این مسابقات با حضور ۴ تیم در زمین ساحلی غدیر بندرعباس برگزار شد.