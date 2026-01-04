به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان کلاهبرداري با فروش امتياز وام رئيس پليس فتا استان در این خصوص گفت: پس از شکايت يک شهروند مبني بر کلاهبرداري از وي، مشخص شد اين فرد در پي آشنايي با فردي در فضاي مجازي و وعده اعطاي وام قرض‌الحسنه، ۲ ميليارد ريال را براي خريد امتياز وام پرداخت کرده اما طرف مقابل ديگر جوابگوي تماس هايش نبوده است.

سرهنگ "قهاري" افزود: کارشناسان پليس فتا، عامل اين کلاهبرداري را شناسايي و با دستگيری وي، متوجه شدند اين فرد به بهانه ارائه خدمات بانکي با درج آگهي در سايت ديوار و شبکه‌هاي اجتماعي نظير اينستاگرام و پيشنهاد انتقال امتياز وام از مردم کلاهبرداري مي کرده است.