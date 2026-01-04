پیکر مادر شهید محمد رضا آل مبارک با حضور قشر‌های مختلف مردم تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم، پیکر حاجیه خانم فاطمه آل مبارک، مادر شهید محمد رضا آل مبارک در اهواز تشییع شد.

در این مراسم شرکت کنندگان با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع)، پیکر این مادر گرانقدر را تشییع کردند. پیکر مطهر حاجیه خانم آل مبارک پس از تشییع در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد.

فرزند این مادر صبور، محمدرضا آل‌مبارک در سال ۱۳۶۱، در منطقه شرهانی و در عملیات محرم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.