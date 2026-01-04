به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با حضور سردار امینی فرمانده لشکر امام حسین (ع) و سردار رضایی از فرماندهان دفاع مقدس برگزار شد شرکت کنندگان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، یاوه گویی‌های اخیر ترامپ را محکوم کردند.

حجت الاسلام باقری استاد حوزه و از رزمندگان دفاع مقدس در این یادواره با اشاره به جایگاه و مقام والای شهدا و کرامت آنان گفت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی به واسطه شهدا است و یادواره‌های شهدا باید به صورت مستمر برگزار شود.

روستای مار با تقدیم ۵ شهید یکی از ۳۵ روستای منطقه برزاوند در شهرستان اردستان است.

شهرستان اردستان در ۱۱۸ کیلومتری شمال شرق مرکز استان اصفهان قرار دارد.