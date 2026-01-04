با پیگیری نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ، مقررشده است؛ طرح‌های درمانی بیمارستان سرطان یزد و درمانگاه تخصصی آزاد شهر از محل مولدسازی و فروش دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی در استان یزد، تکمیل شوند.

بازداشت مخلان امنیت در فضای مجازی

فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری تعدادی از گردانندگان صفحات وکانال‌های فضای مجازی به اتهام انتشار مطالب تحریک آمیز و هدفمند خبر داده است. سردار نگهبان به خانواده‌ها هشدار داده مراقب افتادن فرزندانشان در دام جریان‌های هدایت شده از خارج از کشور باشند.

تصمیم گرفتم بمونم آپولو هوا کنم!

مهندس عمویی سرپرست اردکانی تیم مهندسی سامانه امید فضا که ماهواره ساخت تیم تحت سرپرستی وی هفته گذشته با موفقیت به فضا پرتاب شد از عشقش به وطن گفته: با همه مشکلات تصمیم گرفتم بمانم.

هفته ابرکوه و دوخبر خوب فرماندار این شهرستان

به گفته حاتمی فرماندار ابرکوه قرار است؛ به زودی بازار سنتی شهرستان ابرکوه به بهره برداری برسد، بازاری شگفت انگیز که با کاشیکار‌های سنتی زیبا، در نوع خودش در کشور کم نظیر است.

همچنین حاتمی وعده داده است؛ قراراست طرح ورودی این شهر تاریخی و زیبا، در تقاطع ۱۵ دی سرعت بگیرد و تا سال آینده به بهره برداری برسد.

اخذ دستور تکمیل دو طرح درمانی مهم استان با پیگیری نماینده یزد، اشکذر و زارچ

با پیگیری جوکار و گرفتن دستور رئیس سازمان تامین اجتماعی قرار شده هزینه تکمیل بیمارستان سرطان یزد و درمانگاه تخصصی آزاد شهر از محل مولدسازی و فروش دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی در استان یزد تأمین شود.

پایانی برحاشیه‌های یک پرواز

بعد از تعجیل خلبان پرواز یزد تهران در بستن در‌های هواپیما و انصراف استاندار از پرواز، شاهد عذرخواهی شرکت یزد ایر و دستور قطع همکاری شرکت با این خلبان بودیم. حالا بابایی استاندار یزد در نامه‌ای خطاب به مسئولان یزد ایر نوشته است؛ هرچند، خلبان با اظهارات ناقص موجب سوءتفاهم و القای تضییع حقوق مسافران آن پرواز شده است، اما خواستار سعه صدر و بازگشت خلبان به شغل سابق خود هستم.