کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: به دلیل پایداری جوی افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های بزرگ و مناطق صنعتی در هفته جاری پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: تا پایان هفته شاهد آسمان صاف تا قسمتی ابری در نقاط مختلف استان همدان خواهیم بود ضمن اینکه پدیده مه را نیز در برخی ساعات پیش بینی می‌کنیم.

او تصریح کرد: همچنین انتظار داریم از فردا دما‌های کمینه به تدریج افزایش یابد و تا پایان هفته این شرایط پایدار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: در شبانه روز گذشته رزن با منفی ۱۰درجه سانتیگراد و نهاوند با ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر کمینه و بیشینه دمایی استان همدان را به خود اختصاص دادند.

محمدحسن باقری شکیب افزود: براساس آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی، سامانه بارشی جدید از اواسط هفته آینده آسمان استان همدان را پوشش خواهد داد.