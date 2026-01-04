پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد انتخابات استان گیلان گفت: ۱۶ داوطلب برای شرکت در انتخابات میان دورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان بندرانزلی پیش ثبت نام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، محمدرضا محسنی با اشاره به اینکه فرآیند برگزاری انتخابات میان دورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان بندرانزلی از ۱۳ دی آغاز شده است، گفت: در دو روز نخست برای شرکت در انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان بندرانزلی ۱۶ داوطلب پیشثبتنام کردهاند.
وی افزود: فرآیند پیشثبتنام داوطلبان تا تاریخ ۱۶ دی ادامه خواهد داشت و متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
دبیر ستاد انتخابات استان گیلان گفت: متقاضیان باید ثبتنام خود را از تاریخ ۲۹ بهمن تا دوم اسفند در مدت ۴ روز نهایی کنند.