مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان بر لزوم تداوم آمادگی، تقویت هماهنگی بین بخشی و ارائه خدمات سوخت‌رسانی بدون وقفه به مشترکان در کیش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عبدالله گیتی‌منش در سفر به کیش، از انبار نفت، جایگاه زال پارس، بندرگاه کیش و خطوط لوله سوخت منتهی به اسکله، منازل سازمانی و شرکت‌های موزع کیش گاز و البرز گاز دیدن و از نزدیک در جریان وضعیت عملیاتی تأسیسات آنها قرار گرفت.

مدیر منطقه با بررسی گزارش‌های عملکردی، بر ضرورت رعایت دقیق الزامات ایمنی، نگهداری اصولی تجهیزات، کنترل مستمر موجودی و مدیریت صحیح فرآیند‌های تخلیه و بارگیری به‌منظور جلوگیری از هرگونه هدر رفت سرمایه ملی تأکید کرد.

وضعیت خطوط لوله انتقال منتهی به اسکله نیز در این سرکشی ارزیابی و بر بازرسی‌های دوره‌ای، پایش مستمر سلامت فیزیکی خطوط و توجه ویژه به شرایط خوردگی محیطی تاکید شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان، تأسیسات مخصوص پر کردن سیلندرگاز در شرکت‌های البرز گاز و کیش گاز بازدید و عملکرد آنها در تأمین پایدار گاز مورد نیاز مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری کیش بررسی شد.

جلسه شورای اداری نیز با حضور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان، رئیس و کارکنان ناحیه کیش برگزار شد.

بهبود شرایط محیط کار، منازل سازمانی، ارتقای رفاه و رضایت مندی کارکنان، رسیدگی به مسائل اداری و تقویت هماهنگی و تعامل بین واحد‌های مختلف در این جلسه بررسی شد.

عبدالله گیتی‌منش در این نشست، با تبریک میلاد حضرت علی (ع) و روز پاسداشت مقام مرد، با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بر نقش مؤثر کارکنان ناحیه کیش در استمرار خدمت‌رسانی و تأمین انرژی مورد نیاز کیش تأکید کرد و گفت: توسعه و پیشرفت پایدار مجموعه با حفظ انگیزه، رضایت مندی و ارتقای منزلت شغلی همکاران محقق می‌شود و پیگیری و به‌روزرسانی تجهیزات و رفع مسائل زیرساختی با جدیت در سطح منطقه دنبال خواهد شد.