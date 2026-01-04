به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، علی لقمانی با بیان اینکه۳۵۱ نیروی کار اتباع غیرمجاز در ۹ ماه گذشته در استان شناسایی شدند گفت: ۱۳۹ کارفرما هم در این مدت به دلیل به کارگیری این اتباع غیرمجاز جریمه شدند.

وی با بیان اینکه گیلان جزو استان‌هایی که به کار گیری اتباع در آن ممنوع است افزود: جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز، به ازای هر روز معادل پنج برابر حداقل دستمزد است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: ۶۵ تیم گشت مشترک بازرسی به همراه نماینده فرمانداری‌ها و نیروی انتظامی در سطح استان در این مدت برای شناسایی اتباع غیرمجاز فعال بودند.

به گفته علی لقمانی پارسال ۶۳۴ تبعه خارجی غیرمجاز در گیلان شناسایی شدند.

مطابق قانون کار اتباع بیگانه بدون پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آنان متخلف شناخته شده و مشمول جریمه می‌شوند.

همچنین مطابق ماده ۱۲۸ قانون کار مربوط به قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی، کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام کنند در غیر اینصورت با آنان طبق قانون برخورد می‌شود.