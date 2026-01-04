پخش زنده
امروز: -
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پارک علم و فناوری قم از پارکهای رو به رشد کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدنبی شهیکی تاش ضمن بازدید از تعدادی واحدهای فناور، با اشاره به برنامههای حمایتی این وزارتخانه گفت: پارک علم و فناوری قم از پارکهای رو به رشد کشور است، اما توسعه زیرساختهای فیزیکی و فناوری همچنان یک چالش جدی محسوب میشود. راهبرد ما در دوره جدید، فراهم کردن زمینه ورود بخش خصوصی و تقویت زنجیره توانمندسازی اکوسیستم نوآوری است.
وی افزود: در حال تدوین برنامهای هستیم تا فضای رشد مناسبی برای توسعه و مقیاسپذیری واحدهای فناور ایجاد شود و خط اعتباری ویژهای با اولویت شرکتهای دارای قابلیت توسعه، در اختیار پارک قرار گیرد.
کمبود فضای فیزیکی در پارک علم و فناوری قم
مرتضی یوسفزاری، رئیس پارک علم و فناوری قم هم در این بازدید گفت: «یکی از چالشهای اصلی پارک علم و فناوری قم، کمبود فضای فیزیکی است. تمهیدات و طرحهایی در دست اقدام داریم و با کمک صندوق پژوهش و فناوری استان میتوانیم گامهای مؤثری برداریم.»
وی افزود: «دو حوزه پیشران پارک علم و فناوری قم، اقتصاد دیجیتال و تولید محتوا و همچنین علوم انسانی_اسلامی است و قم در این حوزهها مزیت مطلق دارد. حتی این آمادگی وجود دارد که مأموریت ملی اقتصاد دیجیتال و تولید محتوا به پارک علم و فناوری قم سپرده شود.»
در پایان این برنامه، در آیینی با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مرتضی یوسفزاری بهعنوان رئیس جدید پارک علم و فناوری قم معرفی و از خدمات خیرالله رهسپار فرد، رئیس پیشین این مجموعه، قدردانی شد.