مراسم معنوی اعتکاف با افزایش دو برابری هم اکنون در ۵۱ مسجد شهرستان بردسکن، در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بردسکن با اشاره به استقبال گسترده مردم گفت: تعداد کل معتکفان امسال به ۳۲۸۸ نفر رسیده که نسبت به پارسال بیش از دو برابر افزایش داشته است که از این تعداد، ۲۱۷۲ نفر خواهران و ۴۹۱ نفر برادران هستند. همچنین حضور دانشآموزان چشمگیر بوده است و ۴۸۸ دانش آموز پسر و ۱۲۱۹ دانش آموز دختر در این آیین معنوی شرکت کرده اند.
حجت الاسلام هادی شکاری افزود: ۲۸ مسجد ویژه نوجوانان و ۲۳ مسجد ویژه جوانان برای برگزاری اعتکاف اختصاص یافته است و علاوه بر این، ۲۲۶ نفر از خدمت گزاران مساجد در طول ایام اعتکاف به ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی مشغول هستند.
وی ادامه داد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خودسازی، بازگشت به معنویت و تقویت انس با قرآن و دعا است و این سنت الهی زمینه ساز رشد اخلاقی و اجتماعی جامعه بوده است و به ویژه برای نسل جوان، بستری مناسب برای آشنایی عمیق تر با معارف دینی و ایجاد پیوندهای معنوی و اجتماعی فراهم می کند و حضور گسترده نوجوانان، جوانان و خانواده ها در این مراسم نشان دهنده جایگاه رفیع اعتکاف در فرهنگ دینی مردم شهرستان بردسکن است.