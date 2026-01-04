به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به همراه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان، مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با حضور در محل نیروگاه شهید مفتح ضمن بازدیداز مراحل مختلف عملیاتی و اتاق فرمان (مرکز کنترل) این نیروگاه در در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان‌های کبودراهنگ و بهار شرکت کرد.

صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، پس از بازدید میدانی، در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان‌ها بر موضوع بحران آب منطقه تأکید ویژه‌ای داشت.

ترابی اظهار داشت: نیروگاه متعهد است که پساب ۱۲ میلیون مترمکعبی خود را آزاد سازد. با توجه به شکل‌گیری ۱۰ فروچاله در روستا‌های اطراف، ناشی از افت شدید آب‌های زیرزمینی، تکمیل هر چهار برج خشک، که عملیات احداث دو مورد از آنها در جریان است، یک الزام محیط زیستی برای آزادسازی این پساب و تأمین آب کشاورزی و صنعت منطقه محسوب می‌شود. مصرف کنونی آب زیرزمینی (۲ میلیون مترمکعب)، در مقایسه با سابقه برداشت‌های قبلی، همچنان نگران‌کننده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست پایش مستمر را تا حصول اطمینان از اجرای کامل طرح‌های کاهنده مصرف آب ادامه خواهد داد و تکمیل برج‌ها اولویت نظارتی ماست.

در ادامه این جلسه، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به گزارشات دریافتی از نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصرف مازوت و تأثیر آن بر سلامت عمومی، بر کیفیت سوخت مصرفی تأکید کرد.

وی با تاکید بر اصلاح مصرف سوخت افزود باید فوراً سازوکار دریافت و مصرف این سوخت استاندارد فراهم شود تا مصرف مازوت با کیفیت نامطلوب متوقف شود. همچنین با توجه به اینکه مصرف گاز نیروگاه نزدیک به صفر بوده است، تخصیص کامل گاز از دسپاچینگ ملی جهت تامین گاز نیروگاه فعلی شهید مفتح و تسریع در تبدیل نیروگاه مزبور به نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F طبق مجوز‌های اخذ شده از وزارت خانه‌های مربوطه، برای رفع دائمی مشکلات آلایندگی و عدم وابستگی به سوخت‌های مایع، ضروری است.

ترابی اعلام کرد: رعایت استاندارد‌ها در پایش و کنترل آلودگی برای این تأسیسات غیرقابل اغماض است و سلامت شهروندان اولویت سازمانی است.