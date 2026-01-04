معاون املاک و حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تثبیت مالکیت ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی کشور خبر داد و گفت: این میزان ۹۹ درصد برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر کشاورز معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکشنبه ۱۴ دی، در آئین تکریم و معارفه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری سمنان، گفت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی مهمترین مأموریت این سازمان است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اختصاص نیمی از پرونده‌های ورودی محاکم مرتبط با املاک خبر داد و افزود: رواج معاملات عادی و املاک فاقد سند موجب بروز اختلافات و ازدیاد این دست پرونده‌ها شده بود.

کشاورز از حد نگاری ۸۸ درصد اراضی خبر داد و گفت: این میزان برابر ۱۶۴ میلیون هکتار است.

وی از تثبیت مالکیت ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی کشور خبر داد و افزود: این میزان ۹۹ درصد برآورد می‌شود.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در بخش اراضی کشاورزی ۱۵ میلیون هکتار برابر ۷۵ درصد حد نگاری شده است، گفت: پنج میلیون قطعه بافت مسکونی روستایی نیز وجود دارد که سه میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه‌ام سند دار شده است.

در این نشست از زحمات و خدمات سید مهدی میر نظامی قدردانی و فرزاد میر رضایی به سمت مدیر کل جدید ثبت اسناد و املاک استان سمنان معارفه شده است.