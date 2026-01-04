معتکفان با خلوت نشینی در مساجد به راز و نیاز با خالق هستی می‌پردازند.

اعتکاف، سفری سه روزه به خانه حضرت دوست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، نوجوانان، این نسل پرانگیزه کشور در اعتکاف دانش آموزی گرد هم آمده‌اند و با کمک مربیان علاوه بر پاسخگویی به سوال‌های شرعی، چگونگی ایستادگی در برابر دشمنان و دفاع از وطن را می‌آموزند.

دانش آموزان می‌گویند: اعتکاف بهترین راه برای اتصال نه به دنیای دیجیتال بلکه به سر منشاء و منبع حقیقت عالم هستی است.

معتکفان در سفری سه روزه به خانه حضرت دوست، هوایی پاک تنف را می‌کنند و به نیاز‌های روحیشان پاسخ می‌دهند.