پخش زنده
امروز: -
استاندار همدان گفت: موفقیت اجرای طرحهای اقتصادی دولت در گرو همراهی مردم و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوریشمسی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان با اشاره به رویکردهای دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی افزود: اجرای هرگونه سیاست اقتصادی نیازمند آمادگی، اطلاعرسانی شفاف و تبیین مناسب برای افکار عمومی است تا از بروز دغدغه در جامعه جلوگیری شود.
او با بیان اینکه مردم در صورت آگاهی از اهداف و آثار اجرای طرحها همراهی لازم را خواهند داشت، تصریح کرد: اگر اقدامات دولت با برنامهریزی، مدیریت و نظارت دقیق اجرا شود، آثار منفی احتمالی آن به حداقل خواهد رسید و ثبات و آرامش در بازار حفظ میشود.
استاندار همدان نظارت مؤثر را از الزامات مدیریت بازار دانست و گفت: با توجه به محدودیت نیروهای نظارتی، لازم است از همه ظرفیتها از جمله دستگاههای اجرایی، تشکلهای صنفی و مشارکت مردمی برای افزایش نظارت و کنترل بازار استفاده شود.
حمید ملانوریشمسی با تأکید بر نقش اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی افزود: این مجموعهها باید نقش فعالتری در ساماندهی بازار و رسیدگی به مسائل صنفی ایفا کنند و در مواجهه با مشکلات، در خط مقدم مدیریت بازار حضور داشته باشند.
او همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با تخلفات تأکید و تصریح کرد: جلوگیری از احتکار و عرضه بهموقع کالاهای اساسی از اولویتهای مدیریت بازار است و همه کالاها باید در چرخه عرضه قرار گیرد تا مردم با کمبود مواجه نشوند.
استاندار همدان با اشاره به اقدامات تأمینی در حوزه کالاهای اساسی گفت: استفاده از ظرفیتهای موجود برای تأمین نیاز بازار، از جمله همکاری با استانهای دارای امکان واردات، در دستور کار قرار دارد و دستگاههای مرتبط موظفاند پیگیریهای لازم را انجام دهند.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با مدیریت، ساماندهی و نظارت بر بازار استان مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مسئول انجام شد.