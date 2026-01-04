پخش زنده
امروز: -
مقامات ارشد عراق امروز در بغداد مراسمی ویژه به یاد سرداران شهید مقاومت برگزار کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق با اشاره به روزهای سخت نبرد با داعش، نقش فرماندهان پیروزی را عامل اصلی ایستادگی نیروهای عراقی و بازگشت امنیت و ثبات به کشور دانست و تأکید کرد: حفظ میراث این پیروزی، مسئولیتی ملی برای همه عراقیهاست.
عبداللطیف جمال رشید رئیسجمهور عراق نیز با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر مبارزه با تروریسم و پاسداری از دستاوردهای امنیتی کشور، از نقش سازنده و تاریخی سردار شهید قاسم سلیمانی و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران در تثبیت ثبات و حاکمیت عراق در دوران مقابله با داعش قدردانی کرد.
در این مراسم که عالیترین مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی عراق حضور داشتند، هیبت الحلبوسی رئیس جدید مجلس عراق، فائق زیدان رئیس دستگاه قضائی و فالح الفیاض رئیس حشد الشعبی این کشور در سخنرانیهای جداگانه، بر اهمیت حفظ دستاوردهای خون شهدا و تقویت وحدت ملی تأکید کردند.