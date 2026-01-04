معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خانوار‌ها می‌توانند در زمانی که نوبت خرید اعلام عمومی شد، به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و تا بیستم دی‌ماه نوبت خرید اول اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به ازای هر نفر در هر خانوار، اعتبار یک میلیون تومان در هر ماه در نظر گرفته شده است. این یک میلیون تومان اعتبار خرید است و خانوار‌ها می‌توانند در زمانی که نوبت خرید اعلام عمومی شد، به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. نهایتاً نیز تا بیستم دی‌ماه نوبت خرید اول اعلام می‌شود.

یعقوب اندایش افزود: اگر مشمولان کالابرگ از اعتبار یک ماه خود استفاده نکنند، این اعتبار سوخت نمی‌شود و به اعتبار ماه‌های بعدی اضافه می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا این لحظه پرداخت کالابرگ به هشتاد میلیون نفر قطعی است و پس از انجام محاسبات، تا جایی که نیاز باشد دولت تعداد مشمولان طرح را افزایش خواهد داد.

یعقوب اندایش با بیان اینکه دولت خود را متعهد کرده است که با افزایش قیمت‌ها در مراحل مختلف، مابه‌التفاوت قیمت را به مصرف‌کننده نهایی یا خانوار اضافه کند، افزود: پرداخت یارانه برای ۸۰ میلیون نفر قطعی شده و تلاش می‌شود سایر افراد نیز تا حد امکان یارانه دریافت کنند.