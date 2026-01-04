عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران بر افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری کفش ایران با کالا‌های مشابه خارجی تاکید کرد و گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه کفش، توجه به زنجیره تکامل کفش، بهبود جایگاه صنعت کفش ایران و پاسخ به نیاز‌های بازار و رقابت با کشور‌های دیگر است.

بهبود جایگاه صنعت کفش ایران و پاسخ به نیاز‌ بازار

بهبود جایگاه صنعت کفش ایران و پاسخ به نیاز‌ بازار

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما؛ عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران در نشست خبری برگزاری دومین نمایشگاه صنعت کفش با شعار (باهم رشد کنیم) که از ۲۲ تا ۲۵ دی ماه در شهر آفتاب برگزار می‌شود، افزود: ۱۲۰ میلیون دلار سهم صادرات کفش در سال گذشته است و امسال با ۲۰ درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رو‌به‌رو هستیم.

جواد شعبان زاده گفت: انتظار داریم با برگزاری نمایشگاه و تبادل تعاملات شاهد افزایش سهم صادرات تا پایان امسال باشیم.

شعبان زاده، بازار صادراتی کفش ایران را ۳۴ کشور اعلام کرد که شامل عراق، افغانستان، برخی کشور‌های منطقه و کشور‌های آفریقایی است.

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران بر افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری کفش ایران با کالا‌های مشابه خارجی تاکید کرد و گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه کفش، توجه به زنجیره تکامل کفش، بهبود جایگاه صنعت کفش ایران و پاسخ به نیاز‌های بازار و رقابت با کشور‌های دیگر است.

جواد شعبان زاده با اشاره به اینکه ۷۰ هزار دعوتنامه برای فعالان و مخاطبان تخصصی صنعت کفش ارسال شده است تا فروشندگان، بازرگانان و تولیدکنندگان کفش در کشور شناسایی شوند، افزود: در این دوره حضور برخی کشور‌های خارجی افزایش یافته است و حدود ۱۳ شرکت خارجی در نمایشگاه حضور دارند.

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران افزود: شرکت‌های تولیدکننده کفش ایرانی تمایل زیادی به حضور در نمایشگاه دارند، اما مسائل اجرایی و ظرفیت‌ها برای سال آینده باید به‌طور کامل محقق شود تا ظرفیت بخش ایران به صورت ۱۰۰ درصد پوشش داده شود.

جواد شعبان زاده با بیان اینکه صنعتگران کفش در حوزه تولید و توزیع با وجود مشکلات با قدرت ادامه می‌دهند، گفت: تاکنون ۹ دوره این نمایشگاه در استان قم برگزار شده است و دومین دوره آن امسال در تهران برگزار می‌شود.

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران افزود: در جنگ ۱۲ روزه صنعت کفش یک شهید را به جامعه تقدیم کرد که در کارگاه تولیدی مشغول به کار بود.

جواد شعبان زاده با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان این صنعت، کمبود مواد اولیه را از مهمترین این مشکلات برشمرد و گفت: صنعت کفش از آن دسته صنایعی است که موتور محرکِ تولید ۷۰ صنعت دیگر محسوب می‌شود، زیرا بالغ بر سه هزار و ۱۰۰ نمونه مواد اولیه و اجزای تولید کفش وجود دارد به طوری که از دمپایی پلاستیکی تا کفش‌های فاخر چرم. مواد داخلی و خارجی در دسته‌بندی‌های متعدد وجود دارند و هم مواد سبک و هم سنگین زیادی به کار می‌رود.

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران از سیاست رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کفش انتقاد کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با نرخ ارز در بازار موجب فساد می‌شود و انتظار می‌رود با سیاست گذاری‌های جدید در بانک مرکزی، بتوان به صادرات در این بخش رونق داد و به رشد ۳۰ درصدی صادرات کفش در سال ۱۴۰۵ رسید.

جواد شعبان زاده به موضوع قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: کمبود‌ها و ناترازی در تامین ارز باعث افزایش قاچاق می‌شود؛ با این حال در سه سال اخیر با ورود تولیدکنندگان جوان و خلاق، صنعت مد و ویژند سازی داخلی رونق یافته و بسیاری از نشان ها با نام داخلی فعالیت می‌کنند و سهم بیرونی را کاهش داده‌اند.

به گفته عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، صنعت کفش جزو صنایع کم آب بر و اشتغال زا بوده و از آنجا که دومین صنعت اشتغال زا با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت فعال در این بخش به شمار می‌رود، برای دولت نیز اهمیت دارد.

جواد شعبان زاده افزود: با تلاش فعالان این صنعت توانستیم ویژند سازی (برندینگ) کفش ایرانی را تثبیت کنیم و نشان کفش ایرانی را به جایگاه اصلی برسانیم.