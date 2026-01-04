به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: مأموران انتظامی بخش خشکبیجار طی تحقیقات فنی و پلیسی از نگهداری ودپوی کالای قاچاق در یکی از انبار‌های سطح شهر مطلع شدند، و در همین راستا پس از هماهنگی با مقام قضایی، بازرسی از آن مکان ۳۸۰ قلم لوازم خانگی قاچاق بدون مجوز قانونی و گمرکی را کشف کردند.

وی از معرفی متهم ۴۴ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش تقریبی اقلام کشف شده را ۵ میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال برآورد کردند.