فرمانده انتظامی رشت از کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی قاچاق به ارزش بیش از ۵ میلیارد در بخش خشکبیجار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: مأموران انتظامی بخش خشکبیجار طی تحقیقات فنی و پلیسی از نگهداری ودپوی کالای قاچاق در یکی از انبارهای سطح شهر مطلع شدند، و در همین راستا پس از هماهنگی با مقام قضایی، بازرسی از آن مکان ۳۸۰ قلم لوازم خانگی قاچاق بدون مجوز قانونی و گمرکی را کشف کردند.
وی از معرفی متهم ۴۴ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش تقریبی اقلام کشف شده را ۵ میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال برآورد کردند.