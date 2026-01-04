پخش زنده
امروز: -
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر نقش محوری تعاونیها در حملونقل مسافری، صیادی و گردشگری دریامحور تأکید کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای صیادی و گردشگری هرمزگان در قالب تعاونیها انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ یعقوب رستمیمالخلیفه گفت: نزدیک به ۱۰۰ درصد حملونقل مسافری دریایی و بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای صیادی و گردشگری در این استان در قالب تعاونیها انجام میشود.
وی این موضوع را فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: این ظرفیت قانونی به تعاونگران اجازه میدهد تا با استفاده از امکان واگذاری تا ۴۹ درصد از سرمایه تعاونیها به سرمایهگذاران غیرعضو و بخش خصوصی، منابع مالی جدید جذب کرده و سرمایهگذاریهای مؤثرتری در این حوزه انجام دهند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به ظرفیت بالای درآمدزایی در حوزه دریا، میتوان با جذب سرمایهگذاریهای جدید، زیرساختهای بهتری در بخشهای تفریحی، گردشگری، حملونقل مسافری و صیادی ایجاد کرد و زمینه توسعه پایدار این بخشها را فراهم کرد.
رستمیمالخلیفه با اشاره به اقدامات در حال انجام در بندرعباس افزود: اجرای پروژه تعاونی "خورشید مکران" که با هدف توسعه گردشگری دریایی در بندرعباس در حال انجام است، میتواند انگیزهای برای جذب هرچه بیشتر گردشگران به این شهر و استان هرمزگان باشد و نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
وی در پایان گفت: با فراهم شدن این زیرساختها، مردم و مسافران بهویژه در فصول خنکتر سال، زمان استراحت و تفریح خود را در سواحل و ظرفیتهای دریایی استان هرمزگان سپری کنند و شاهد شکوفایی هرچه بیشتر گردشگری دریامحور در این استان باشیم.