وزیر امور خارجه نروژ در ادامه واکنشهای بینالمللی به عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا هشدار داد: این اقدام مطابق با قوانین بینالمللی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه نروژ در بیانیهای که نسخهای از آن در تارنمای دولت نروژ منتشر شد، با تأکید بر اینکه «حقوق بینالملل، امری جهانی و برای همه کشورها الزامآور است»، تصریح کرد: عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا مطابق با قوانین بینالمللی نیست و گذار مسالمتآمیز به حکومت دموکراتیک همچنان تنها مسیر عملی برای ونزوئلا است.
اسپن بارت آیده افزود: تحولات ونزوئلا نشاندهنده تشدید وضعیتی است که از قبل بسیار بیثبات بوده و اکنون ضروری است که حقایق کامل آنچه رخ داده است، مشخص شود.
وزیر امور خارجه نروژ در ادامه، با تکرار مواضع سیاسی غرب درباره ونزوئلا ادعا کرد: رژیم مادورو فاقد مشروعیت دموکراتیک است و انتخابات ۲۰۲۴ روشن کرد که این رژیم دیگر از حمایت اکثریت مردم ونزوئلا برخوردار نیست، با این حال مادورو به قدرت چسبیده است. وی همچنین ادعا کرد که این رژیم به طور فزایندهای اقتدارگرا شده و مسئولیت نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را بر عهده دارد.
آیده در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرد: گذار مسالمتآمیز مستلزم فرآیندهای سیاسی فراگیر است که به حقوق و آرمانهای مردم احترام بگذارد.»
آمریکا صبح روز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ در اقدامی که با موجی از واکنشهای بینالمللی مواجه شده است، به ونزوئلا حمله کرد. رسانهها از شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده ستونهای دود در کاراکاس و چند ایالت دیگر خبر دادند و دونالد ترامپ نیز با انتشار پیامی نقش آمریکا را تأیید کرد.
دولت ونزوئلا این اقدام را «تهاجم نظامی» خواند و ضمن اعلام وضع اضطراری، خواستار تشکیل نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
همزمان شماری از کشورها از جمله برخی متحدان آمریکا با واکنشهای محتاطانه، بر ضرورت رعایت اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد تأکید کردهاند. ایران، روسیه و چند کشور دیگر نیز اقدام واشنگتن را محکوم و درباره پیامدهای آن برای ثبات منطقه و نظام بینالملل هشدار دادهاند.