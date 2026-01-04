جلسه بررسی پیشرفت کار مدل ریاضی دشت کرمان با حضور مدیر و کارشناسان دفتر مطالعات و نمایندگان مشاور آسار آب برگزار و روند اجرای پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان جلسه بررسی پیشرفت کار مدل ریاضی دشت کرمان با حضور مدیر و کارشناسان دفتر مطالعات و نمایندگان مشاور «آسار آب» در محل دفتر مطالعات برگزار شد.

علی‌اصغر احمدی افزادی، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: در این جلسه، آخرین وضعیت پیشرفت کار مشاور به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف فرآیند اجرا ارزیابی شد تا با برنامه‌ریزی مناسب، مسیر ادامه پروژه تا دستیابی به نتایج مورد انتظار به‌درستی ترسیم شود.

وی افزود: جمع‌بندی این نشست، نقش مؤثری در بهبود روند مطالعات، ارتقای کیفیت خروجی‌ها و تصمیم‌گیری برای ادامه همکاری با مشاور خواهد داشت و مبنای اقدامات بعدی در اجرای مدل ریاضی دشت کرمان قرار می‌گیرد.