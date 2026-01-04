پخش زنده
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با وجود برنامهریزیهای گسترده و تصور فروپاشی، بار دیگر در شناخت مردم ایران دچار خطا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار محمدحسین رجبی بعد از ظهر یکشنبه در همایش انس و الفت پیشکسوتان سپاه ارومیه با اشاره به دغدغه و نگرانی افکار عمومی نسبت به تحولات اخیر اظهار کرد: طبیعی است که مردم نگران باشند و بخواهند بدانند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و به همین دلیل پیگیری اخبار میتواند به درک درستتری از واقعیتها کمک کند.
وی با بیان اینکه آنچه باید بهعنوان مقدمه مورد توجه قرار گیرد این است که در جریان جنگ ۱۲ روزه، دشمن بر اساس یک محاسبه مشخص وارد میدان شد، افزود: برآورد دشمن این بود که با یک اقدام ضربتی و شروع پرقدرت، انسجام اجتماعی در داخل کشور دچار اختلال شود و با فعال شدن جمعیتهای واگرا و آسیبپذیر، نافرمانی مدنی شکل بگیرد؛ نافرمانیای که در نهایت به سقوط نظام و حتی تجزیه کشور منجر شود. این همان محاسبهای بود که دشمن روی آن حساب باز کرده بود.
سردار رجبی بیان کرد: اکنون و پس از گذشت چند ماه از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از ابعاد پنهان این سناریو آشکار شده است و از همان مقطع تا امروز، دشمن تلاش کرده با برنامهریزی و شبکهسازی در داخل، برخی جمعیتها را تحت تأثیر قرار دهد. البته وجود جمعیتهای آسیبپذیر سیاسی یا معیشتی موضوعی است که تقریباً در همه کشورها دیده میشود.
مسئولان باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند
وی با اشاره به مسائل اقتصادی گفت: اگر اقدامات دولتمردان در حوزه معیشت و اقتصاد با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام میشد، شاید بخشی از این شرایط به وجود نمیآمد. رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات اخیر خود فرمودند افرادی که کسبوکارشان بهدلیل ضعف مدیریت دچار مشکل شده، حق اعتراض دارند و مسئولان باید پاسخگوی مطالبات آنها باشند و این بخش از اعتراضات محل اشکال نیست.
سردار رجبی تصریح کرد: مسئله اصلی آنجاست که عدهای به بهانه اعتراض، اقدام به تخریب اموال عمومی، اماکن دولتی و ایجاد ناامنی میکنند. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده هر زمان چنین اتفاقاتی رخ داده، ردپای عناصر سازمانیافته و هدایتشده در آن مشهود بوده است و بررسی حوادث چند روز اخیر نیز نشان میدهد افرادی دستگیر شدهاند که از کشورهای دیگر وارد ایران شده یا تابعیت بیگانه داشتهاند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: همچنین افرادی شناسایی شدهاند که مأموریت مستقیم از سوی گروهکهای ضدانقلاب دریافت کرده بودند؛ گروهکهایی که از طیفهای مختلف چپ، راست، تجزیهطلب و عناصر نفاق را شامل میشوند و همگی در میدان فعال هستند. هدایت این تحرکات نیز عمدتاً توسط سرویسهای جاسوسی بیگانه صورت میگیرد که موضوع تازهای نیست.