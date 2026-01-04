پخش زنده
امروز: -
آیین معنوی اعتکاف در استان قزوین با شعار محوری «اعتکاف، معنویت، اتحاد و مقاومت» و با رشد چشمگیر حدود ۴۰ درصدی در آمار ثبتنامکنندگان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این آیین معنوی در حال برگزاری است و شرکتکنندگان سه روز را در خلوت با پروردگار سپری میکنند.
آمارها حاکی از حضور بیش از ۱۸ هزار معتکف در مراسم سال جاری است که نسبت به آمار ۱۳ هزار نفری سال گذشته، تحول قابل توجهی را نشان میدهد.این آمار، گویای استقبال بیسابقه مردم استان به ویژه جوانان و نوجوانان از مراسم اعتکاف ایام البیض ماه رجب است.
از جمله نوآوریهای اجرایی در سال جاری، برگزاری اعتکاف دانشجویی برای نخستینبار خارج از محیط دانشگاه و همچنین برپایی آیینهای تخصصی برای گروههای هدف از جمله دانشآموزان، مادر و فرزند و همچنین تفکیک دقیق برنامهها برای بانوان و آقایان است.