مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی اعلام کرد: تاکنون کارت ملی هوشمند برای ۲ میلیون و ۶۶۴ هزار نفر در استان صادر شده است که حدود ۹۲ درصد از جمعیت واجد شرایط را شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سعید احمدی افزود: از مجموع ۲ میلیون و ۸۹۹ هزار نفر جمعیت واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی در استان، بیش از ۹۹.۵ درصد یعنی دو میلیون و ۸۸۴ هزار نفر ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

وی اضافه کرد: از این تعداد تاکنون برای ۲ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۶۶ نفر کارت هوشمند ملی صادر و تحویل شده است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی یادآوری کرد: با توجه به رصد صورت گرفته، بیش از ۱۳ هزار قطعه کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان استان انباشت شده که شهروندان می‌توانند با مراجعه به این دفاتر، کارت هوشمند خود را دریافت کنند.

وی اظهار کرد: استفاده از کد دستوری #۶۰۹۰*۴* یا مراجعه به سایت ncr.ir و سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir راه‌های اطلاع از وضعیت کارت هوشمند ملی به شمار می‌رود که شهروندان می‌توانند به سهولت از آنها استفاده کنند.