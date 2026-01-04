پخش زنده
دادستان کل کشور گفت: امنیت عمومی و آرامش جامعه، خط قرمز دستگاه قضائی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور با قدردانی از رفتار مسئولانه مردم، بهویژه کسبه و قشرهای مختلف که به حفظ آرامش و پرهیز از همراهی با جریانهای خشونتطلب کمک کردند، گفت: افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات معیشتی مردم، امنیت روانی و فیزیکی جامعه را هدف قرار میدهند، با برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده مواجه خواهند شد.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاشهای مداوم قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی برای بهبود وضع معیشت مردم گفت: مسئولان مربوطه موظفند با جدیت، پاسخگوی مطالبات قانونی و بحق شهروندان در رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم باشند.