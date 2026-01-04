به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ۷۵ شهر بزرگ و کوچک در ایالات متحده آمریکا به دلیل ربودن رئیس جمهور منتخب ونزوئلا به خیابان‌ها ریختند. خشم عمومی معطوف به سیاست‌های «جنگ‌طلبانه و مداخله‌جویانه» دولت دونالد ترامپ در بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا است.

در کانون این تظاهرات، هزاران معترض با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با شعار‌هایی مانند «دست‌از ونزوئلا بردارید»، «نه به جنگ، نه به تحریم»، و «از مداخله در امور دیگر کشور‌ها دست بکشید»، در مقابل کاخ سفید تجمع کردند. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا، از استراتژی ایجاد «تغییر رژیم» در دیگر کشور‌ها خسته شده و آن را مخالف منافع امنیت ملی و ارزش‌های دموکراتیک خود می‌دانند.