کارت دعوت از سوی خداوند است و محل میهمانی خانه خدا؛ یکی از زیبایی‌های این میهمانی، دل هاییست که جدا از سن شناسنامه‌اشان، به هم نزدیک هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در هیاهوی این روز‌ها دل‌ها به دنبال گوشه‌ای دنج از آرامش می‌گردند و این آرامش را در رفتن به مساجد یافته‌اند؛ مکان‌هایی که خانه آرامش دل‌ها شده‌اند؛ خانه‌ای که نه فقط میزبان بزرگ‌ترها؛ بلکه کودک، نوجوان و جوان هم، قدم به خلوت سه‌روزه با خدا گذاشته‌اند.

این جا اعتکاف فقط عبادت نیست؛ کلاس درس است، مدرسه‌ای که بچه‌ها درس بندگی را نه با اجبار؛ که با خواست دل و جان می‌آموزند.

هم‌نشینی نسل‌ها، معنای تازه‌ای به اعتکاف داده است؛ بزرگ‌تر‌های با تجربه در کنار کودکانی با صداقت ناب و دل‌های کوچکی که به دنبال بزرگ شدن و درکی آسمانی آمده‌اند.