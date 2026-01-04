پخش زنده
آموزشگاه ۶ کلاسه خیرساز حاج عباس کنعانی در هرند افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان، مدرسه ۶ کلاسه خیرساز حاج عباس کنعانی با ظرفیت ۱۵۰ دانش آموز دوره ابتدایی به بهره برداری رسید.
برای ساخت این فضای آموزشی، بیش از ۱۵ میلیارد تومان از محل مشارکت خیر نیکاندیش و همچنین اعتبارات نوسازی مدارس هزینه شده است.
مدرسه خیرساز حاج عباس کنعانی دارای ۴۶۰ مترمربع زیربنا، ۱۸۰ متر دیوارکشی و هزار مترمربع محوطهسازی است که با استانداردهای آموزشی احداث شد.
این طرح در راستای توسعه عدالت آموزشی و فراهمسازی زیرساختهای مناسب تعلیم و تربیت به بهرهبرداری رسیده است.