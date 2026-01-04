به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در بخشی از این میثاق نامه آمده است : امروز میدان جنگ ، میدان اقتصاد است و بی ثابتی اقتصادی یعنی تهدید سفره عموم مردم و آسیب جدی به بازار و بازاریان، اما در میان مطالبه به حقمان نکته ای باید شفاف بیان شود و آن نکته این است که جریانات سوء و گروهک‌های معاند بدانند بازار اقلیت میدان عرض اندام آنها نیست و این بازار بیدی نیست که با این باد‌ها بلرزد و در خدمت کسانی قرار گیرد که در پوشش مطالبات بازاریان، امنیت کسب و کار را هدف قرار می‌دهند.