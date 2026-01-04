پخش زنده
با ورود دستگاه قضایی و پیگیری دادستانی کامیاران، تصفیهخانه فاضلاب شهری این شهرستان که از سال ۱۳۹۹ غیرفعال بود، پس از پنج سال وقفه دوباره به مدار بهرهبرداری بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با ورود دستگاه قضایی و در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ سلامت و بهداشت عمومی، تصفیهخانه فاضلاب شهری کامیاران پس از پنج سال وقفه دوباره فعال شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران با اعلام این خبر گفت: پس از اطلاع از تعطیلی تصفیهخانه فاضلاب شهری کامیاران که در سال ۱۳۹۹ افتتاح شده بود، این موضوع بهصورت جدی در دستور کار دادستانی قرار گرفت. به گفته وی، بازدیدهای میدانی، مطالبهگری از دستگاههای مسئول و پیگیری مستمر برای رفع موانع و برخورد با معارضان و متخلفان، زمینه راهاندازی مجدد این مجموعه را فراهم کرد.
کفراشی با تأکید بر اهمیت زیستمحیطی و بهداشتی این پروژه افزود: دادستانی از این پس نیز با هرگونه اقدام غیرقانونی که موجب اختلال در فعالیت تصفیهخانه شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
در ادامه، خزپوش رئیس اداره آب و فاضلاب کامیاران اظهار کرد: تصفیهخانه فاضلاب این شهرستان در فاز نخست با ظرفیت روزانه ۱۲ هزار و ۸۴۰ مترمکعب وارد مدار بهرهبرداری شده و بر اساس طراحی انجامشده، امکان افزایش ظرفیت آن تا ۱۸ هزار و ۱۵۰ مترمکعب در روز نیز وجود دارد.
وی راهاندازی مجدد این تصفیهخانه را گامی مهم در جهت ارتقای شاخصهای بهداشتی، حفاظت از محیطزیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کامیارانی دانست.